3 Manfaat Gula Aren, Bantu Tingkatkan Stamina yang Menurun

Jumat, 21 November 2025 – 07:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GULA aren merupakan salah satu pemanis alami yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Oleh sebab itu, mengonsumsi gula aren secara rutin dan teratur bisa menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit.

Anda bisa mencampur gula aren bersama dengan minuman kesukaan, seperti kopi dan teh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Penambah stamina

Mungkin tak terbayangkan bila mengetahui manfaat gula aren bagi kesehatan sebagai salah satu sumber tenaga.

Gula aren memiliki kandungan kalori, yang memang tidak tinggi.

Namun, karena kandungan kalori yang tidak tinggi inilah yang menjadi kelebihan dari gula aren.

Meskipun memiliki kalori yang tidak tinggi, gula aren ternyata mampu memberikan tenaga dan energi yang cukup.