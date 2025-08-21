Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Jahe Campur Jeruk Nipis yang Bikin Kaget

Kamis, 21 Agustus 2025 – 08:38 WIB
3 Manfaat Jahe Campur Jeruk Nipis yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Selain diolah menjadi jamu atau ke dalam masakan favorit Anda, jahe juga bisa diminum airnya untuk mengobati berbagai keluhan kesehatan.

Apalagi bila ramuan jahe dicampur jeruk nipis, khasiatnya sungguh luar biasa.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoksifikasi tubuh dan sumber nutrisi

Membersihkan racun dalam tubuh sangat penting untuk kesehatan.

Dengan air jahe dan jeruk nipis, kamu bisa membersihkan racun untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi.

Baca Juga:

Selain itu ramuan ini bisa menjadi sumber nutrisi karena kandungannya yang baik bagi tubuh.

Campuran jahe dan jeruk nipis juga berkhasiat untuk meredakan masalah panas dalam.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah detoksifikasi tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jahe  Jeruk Nipis  Menstruasi  Nutrisi 
BERITA JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp