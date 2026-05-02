3 Manfaat Jahe Campur Mentimun, Pasangan Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan mentimun sering digunakan sebagai bahan masakan berbagai hidangan, baik gurih dan manis.

Tak hanya sekadar menjaga kesehatan, jahe memberikan aktivitas antiinflamasi alami yang membantu mengurangi rasa sakit, bengkak dan ketidaknyamanan oleh asam urat.

Sebuah penelitian yang dipublikasi pada 2011 menemukan bahwa jahe bekerja sebagai agen antiinflamasi.

Baca Juga: 5 Efek Samping Jahe yang Bikin Kaget

Kandungan herbal di dalamnya bisa menurunkan gejala asam urat.

Hipotesis peneliti, jahe mengandung beberapa zat antiinflamasi.

Kandungan gingerol dan shogaol, disebut ampuh mengurangi nyeri.

Kedua zat itulah yang memiliki efek antiradang. Sementara itu, mentimun mengandung antioksidan, termasuk di antaranya adalah flavonoid, tanin, dan triterpen.

Antioksidan merupakan zat kimia yang akan bantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.