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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Jahe Merah, Wanita Pasti Suka

Rabu, 22 Juli 2026 – 08:42 WIB
3 Manfaat Jahe Merah, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Jahe merah. Foto: ANTARA/Mochamad Firdaus

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kandungan jahe merah seperti phenolic berfungsi untuk meredakan gejala iritasi gastrointestinal.

Satu penelitian yang dilakukan di University of Georgia menyatakan bahwa konsumsi jahe merah setiap hari bisa mengurangi sakit-sakit yang diakibatkan oleh berolahraga hingga 25 persen.

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Anda bisa mengolahnya bersama madu alami yang sama-sama memiliki khasiat menyehatkan.

Cara membuatnya juga mudah, siapkan 2-3 siung jahe merah, kemudian tumbuk jahe dan rebus dengan 3 gelas air.

Setelah mendidih campurkan madu secukupnya. Konsumsi ramuan ini sekali tiap malam selama sebulan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan berat badan

Manfaat jahe merah yang pertama ialah membantu menurunkan berat badan.

Ada beberapa manfaat jahe merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan berat badan.

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TAGS   Jahe merah  manfaat jahe merah  Berat Badan  kesuburan pria 
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