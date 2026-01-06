3 Manfaat Jahe, Pasangan Suami Istri Wajib Mengonsumsinya

Selasa, 06 Januari 2026 – 09:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat.

Dari berbagai penelitian, jahe disebut terbukti ampuh kendalikan gula darah.

Efek kebutaan akibat diabetes juga bisa ditangkis lewat konsumsi jahe.

Penelitian yang diterbitkan di Journal Planta Medica, Agustus tahun 2012 menunjukan bahwa jahe bisa meningkatkan kontrol gula darah.

Durasi waktunya disebut sangat panjang. Peneliti dari University of Sydney, Australia mendapati bahwa ekstrak jahe Australia yang diperkaya gingerol bisa meningkatkan penyerapan gula darah ke sel otot tanpa memakai insulin.

Penelitian lainnya juga sama. Pada Agustus 2010 di Molecular Vision, jahe terbukti bisa memperlambat perkembangan katarak pada tikus.

Katarak merupakan salah satu komplikasi jangka panjang pengidap diabetes.

Itu artinya, ancaman kebutaan bagi pengidap diabetes juga langsung dibuat rontok.