Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Jahe untuk Pria yang Bikin Kaget

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:18 WIB
3 Manfaat Jahe untuk Pria yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung berbagai manfaat.

Jahe merupakan tanaman dengan beberapa khasiat obat yang cukup kuat, seperti kemampuannya untuk mengobati beberapa penyakit dan masalah kesehatan umum, seperti mual, nyeri, atau muntah.

Jahe juga sering digunakan sebagai stimulan alami dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan gairah seksual.

Baca Juga:

Jadi, apa saja manfaat potensial jahe untuk kesehatan seksual?

Bisakah tanaman yang kuat ini membantu meningkatkan fungsi seksual dan mengurangi kondisi seperti disfungsi ereksi (DE) atau ejakulasi dini?

Jahe bisa digunakan dalam berbagai bentuk, mulai dari bubuk jahe hingga minyak akar jahe, untuk menambah rasa dan aroma pada makanan Anda.

Baca Juga:

Manfaat kesehatannya juga banyak. Misalnya, gingerol, komponen alami akar jahe, membantu proses pencernaan. Jahe juga bisa meredakan mual, gas, dan kembung.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Hims.com.

Ada beberapa manfaat jahe yang luar biasa yang bisa membantu meningkatkan kesehatan pria dan salah satunya mengurangi stres oksidatif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jahe  manfaat jahe  Kesuburan  stres oksidatif 
BERITA JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp