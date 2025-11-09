Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Jengkol, Ampuh Kendalikan Tekanan Darah

Minggu, 09 November 2025 – 08:32 WIB
Jengkol. Foto: Pojokjabar/JPG

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang disukai banyak orang.

Namun, tak sedikit pula yang menghindari makanan ini karena aromanya yang begitu menusuk dan kurang sedap.

Namun, di balik baunya yang khas, jengkol menyimpan beragam khasiat untuk kesehatan tubuh, termasuk untuk diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan kadar gula darah

Salah satu manfaat jengkol untuk pasien diabetes adalah menjaga kadar gula darah agar tetap stabil.

Bahkan, dalam sebuah studi dari Journal of the Science of Food and Agriculture, jengkol diyakini membantu menurunkan kadar gula darah.

Studi tersebut meneliti kelompok tikus dengan diabetes yang diberi makan jengkol.

Hasilnya, terjadi penurunan kadar gula darah berkat produksi hormon insulin yang meningkat.

Ada beberapa manfaat jengkol yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengurangi peradangan.

