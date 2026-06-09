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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Jeruk Bali, Ampuh Obati Luka

Selasa, 09 Juni 2026 – 08:09 WIB
3 Manfaat Jeruk Bali, Ampuh Obati Luka - JPNN.COM
Jeruk bali. Foto: viennaegyptinternationa

jpnn.com, JAKARTA - JERUK bali merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Anda bisa mengonsumsi buah yang satu ini dalam bentuk jus dan salad.

Buah ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga kaya nutrisi penting.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Infeksi dan Luka

Manfaat jeruk bali yang pertama ialah membantu mengobati infeksi dan luka.

Jeruk bali mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka.

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Sebuah studi menunjukkan bahwa ekstrak biji jeruk bali mampu melawan Staphylococcus aureus yang resistan terhadap methicillin (MRSA), yaitu jenis infeksi staph yang sulit diobati dengan antibiotik biasa.

Selain itu, jeruk bali kaya vitamin C yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka.

Ada beberapa manfaat jeruk bali yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mengobati luka.

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TAGS   manfaat jeruk bali  jeruk bali  Antioksidan  infeksi 
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