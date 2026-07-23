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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Jeruk yang Bikin Kaget

Kamis, 23 Juli 2026 – 07:34 WIB
3 Manfaat Jeruk yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Hal tersebut dikarenakan buah yang berwarna oranye ini mengandung vitamin B dan C yang sangat baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu meningkatkan kesehatan otak

Manfaat jeruk yang pertama ialah membantu meningkatkan kesehatan otak.

Jeruk menawarkan khasiat yang bisa membantu otak Anda. Selain kaya akan vitamin C, jeruk ternyata mengandung kalium, folat, dan antioksidan yang cukup tinggi.

Ketiganya dipercaya bisa membantu meningkatkan fungsi saraf otak. Bahkan, menurut penelitian dari American Academy of Neurology, minum jus jeruk bisa membantu menurunkan risiko kehilangan memori pada pria.

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2. Baik bagi ibu hamil dan janinnya

Khasiat jeruk yang lain ialah untuk ibu hamil dan janinnya. Pasalnya, jeruk merupakan salah satu sumber vitamin C, folat, dan air yang termasuk dalam kebutuhan seorang ibu hamil.

Kandungan air yang tinggi dalam sebuah jeruk bisa membantu ibu hamil untuk tetap terhidrasi.

Ada beberapa manfaat jeruk yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menjaga tekanan darah.

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TAGS   Jeruk  manfaat jeruk  kesehatan otak  tekanan darah 
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