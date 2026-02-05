Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kacang Hijau, Ampuh Menurunkan Kolesterol

Kamis, 05 Februari 2026 – 05:13 WIB
3 Manfaat Kacang Hijau, Ampuh Menurunkan Kolesterol - JPNN.COM
Bubur kacang hijau. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - KACANG hijau sering diolah dalam bentuk hidangan bubur yang lezat.

Namun selain itu, kacang hijau juga mengandung segudang nutrisi yang luar biasa.

Pasalnya, dalam satu gelas kacang hijau seberat 100 gram bisa memberikan kandungan zat gizi, seperti: Energi: 323 kkal; Protein: 23 gram; Lemak: 1,5 gram; Karbohidrat: 56,8 gram; Serat: 7,5 gram.

Baca Juga:

Kacang hijau juga mengandung Karoten (Vitamin A): 223 mikrogram; Thiamin (Vitamin B1): 0,5 miligram; Riboflavin (Vitamin B2): 0,15 miligram; Niasin (Vitamin B3): 1,5 miligram, Vitamin C: 10 miligram; Kalsium: 223 miligram; Fosfor: 319 miligram; Besi: 7,5 miligram; Kalium: 816 miligram; dan Zinc: 2,9 miligram.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan tekanan darah

Salah satu manfaat kacang hijau, yakni mampu membantu menurunkan tekanan darah.

Baca Juga:

Pasalnya, kandungan protein pada kacang hijau ternyata memiliki khasiat bagi penderita hipertensi.

Menurut para ahli, bahwa protein ini bisa menghambat kerja angiotensin converting enzyme (ACE).

Ada beberapa manfaat kacang hijau yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kacang hijau  manfaat kacang hijau  kolesterol  sistem kekebalan tubuh 
BERITA KACANG HIJAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp