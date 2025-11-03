3 Manfaat Kacang Kenari yang Direndam, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat

Senin, 03 November 2025 – 07:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Ada berbagai jenis kacang yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari kacang tanah, kacang almond,kacang mete, hingga kacang kenari.

Kacang kenari yang direndam lebih mudah dicerna dan meningkatkan kesehatan otak serta fungsi jantung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kecerdasan otak

Manfaat kacang kenari yang pertama ialah baik untuk kecerdasan otak.

Kacang kenari sering disebut sebagai "makanan otak", dan ada alasannya.

Kacang kenari yang direndam kaya akan asam lemak Omega-3, menyediakan nutrisi penting untuk perkembangan otak dan fungsi kognitif.

Lemak sehat ini mendukung pemeliharaan sel-sel otak dan meningkatkan daya ingat.