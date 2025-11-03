Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kacang Kenari yang Direndam, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat

Senin, 03 November 2025 – 07:35 WIB
3 Manfaat Kacang Kenari yang Direndam, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat - JPNN.COM
Kacang kenari. Foto: Aharas

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Ada berbagai jenis kacang yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari kacang tanah, kacang almond,kacang mete, hingga kacang kenari.

Kacang kenari yang direndam lebih mudah dicerna dan meningkatkan kesehatan otak serta fungsi jantung.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kecerdasan otak

Manfaat kacang kenari yang pertama ialah baik untuk kecerdasan otak.

Kacang kenari sering disebut sebagai "makanan otak", dan ada alasannya.

Baca Juga:

Kacang kenari yang direndam kaya akan asam lemak Omega-3, menyediakan nutrisi penting untuk perkembangan otak dan fungsi kognitif.

Lemak sehat ini mendukung pemeliharaan sel-sel otak dan meningkatkan daya ingat.

Ada beberapa manfaat kacang kenari yang direndam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya baik untuk kecerdasan otak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Manfaat Kacang Kenari  kacang kenari  kecerdasan otak  kesehatan usus 
BERITA MANFAAT KACANG KENARI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp