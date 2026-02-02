3 Manfaat Kacang Polong, Wanita Pasti Suka

Senin, 02 Februari 2026 – 05:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka kacang polong? Kacang polong merupakan salah satu jenis makanan kesukaan banyak orang.

Salah satu cara mudah agar Anda bisa mendapatkan manfaat dari kacang polong ialah dengan mengolahnya dalam bentuk sup.

Kacang polong mengandung sumber protein dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti zat besi, magnesium, mangan, kalsium, zinc dan kalium.

Baca Juga: 4 Khasiat Kacang Polong yang Ampuh Lindungi Tubuh dari Penyakit Ini

Kacang yang berwarna hijau ini juga mengandung serat, folat, vitamin (A,B,C,E, dan K).

Dalam penyajiannya, kacang polong bisa diolah dengan direbus, digoreng, dipanggang, hingga menjadi berbagai olahan masakan seperti kari, hingga sup.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kesehatan Mata

Manfaat kacang polong yang pertama ialah membantu menjaga kesehatan mata.

Jenis kacang ini memiliki kandungan karotenois pigmen lutein di dalamnya.