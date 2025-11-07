3 Manfaat Kayu Manis, Baik untuk Meningkatkan Kesuburan Wanita

Jumat, 07 November 2025 – 07:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis sering Anda temukan di dapur sebagai bahan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Tak hanya itu saja, kayu manis ternyata menyimpan beragam manfaat untuk kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaat kayu manis juga bisa dikonsumsi dalam bentuk minuman.

Caranya, batang kayu manis bisa direbus atau diseduh dengan air mendidih dan diminum.

Sebab, air rebusan kayu manis penuh dengan senyawa bermanfaat yang bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Bubuk kayu manis umumnya diberikan pada dosis 1 sampai 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan menurut laporan tidak ada efek samping yang muncul.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Nyeri Rematik

Manfaat kayu manis yang pertama ialah bisa membantu mengurangi nyeri rematik.