3 Manfaat Kayu Manis Campur Madu, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan untuk menambah aroma dan rasa beberapa hidangan gurih dan juga makanan penutup.

Namun selain itu, kayu manis juga bisa digunakan sebagai pengobatan alami untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Campuran kayu manis dan sesendok madu dikatakan bisa memberi banyak khasiat bagi wanita.

1. Kesuburan

Sebuah penelitian dari Natural Fertility Info mengatakan mengonsumsi kayu manis akan mengurangi risiko wanita untuk terkena penyakit PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome.

Penyakit itu membuat fungsi ovarium terganggu sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal.

Kayu manis berguna dalam melawan penyakit ini karena kandungan enzim phosphatidylinositol 3-kinase di dalamnya.

Manfaat kayu manis dan madu juga berguna untuk memperlancar siklus menstruasi bagi wanita yang tak teratur.