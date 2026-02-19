Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kayu Manis, Diabetes Bakalan Ogah Menyerang

Kamis, 19 Februari 2026 – 05:24 WIB
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan lezat.

Kayu manis sejak dahulu kala sudah digunakan sebagai pengobatan tradisional.

Rutin minum air rebusan kayu manis sangat baik bagi kesehatan dan tanpa efek samping.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Nyeri Rematik

Manfaat kayu manis yang pertama ialah membantu mengurangi nyeri rematik.

Kayu manis sangat dianjurkan bagi penderita rematik karena bisa mengurangi rasa nyeri.

Kayu manis bisa mengurangi sitokin, yaitu protein-protein kecil yang menyebabkan rematik.

2. Mencegah Diabetes

Khasiat kayu manis lainnya yakni bisa menurunkan kadar gula darah.

Ada beberapa manfaat kayu manis yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan jantung.

