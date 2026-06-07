3 Manfaat Kencur, Bantu Turunkan Kolesterol dengan Cepat

Minggu, 07 Juni 2026 – 08:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Jamu tradisional yang sering ditemui di penjual gendong ini juga memiliki kandungan minyak atsiri dan senyawa alkaloid yang kaya nutrisi.

Adapun dua kandungan tersebut memiliki manfaat baik untuk sembuhkan beragam penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kurangi Kolesterol

Manfaat kencur yang pertama ialah membantu menurunkan kolesterol.

Kencur dan bahan-bahan herbal lainnya bisa mengurangi kadar lemak darah.

Kencur mempromosikan produksi empedu dalam tubuh. Empedu bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi dan menghilangkan toksin, termasuk kolesterol jahat.

2. Atasi Menstruasi

Penduduk Thailand menggunakan kencur sebagai obat untuk masalah menstruasi dan gangguan pencernaan.