Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kencur untuk Kecantikan Kulit Wajah

Selasa, 18 November 2025 – 08:33 WIB
3 Manfaat Kencur untuk Kecantikan Kulit Wajah - JPNN.COM
Kencur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat.

Herbal yang satu ini sering dipakai sebagai bahan dasar pembuatan jamu, contohnya beras kencur.

Ternyata kencur juga punya manfaat lain untuk para wanita. Yaitu untuk kecantikan tubuhnya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa memutihkan wajah

Manfaat kencur yang pertama ialah bisa membantu memutihkan wajah.

Kini banyak pemutih wajah instan di pasaran, tetapi pasti menggunakan bahan kimia.

Baca Juga:

Lebih baik menggunakan bahan alami seperti kencur untuk memutihkan wajah.

Caranya cukup mudah, haluskan beras dan kencur, lalu campurkan.

Ada beberapa manfaat kencur yang baik untuk menjaga kecantikan kulit wajah dan salah satunya ialah membantu mengatasi jerawat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kencur  manfaat kencur  Jerawat  mengencangkan kulit 
BERITA KENCUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp