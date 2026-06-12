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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Ketumbar, Baik untuk Kesehatan Jantung Anda

Jumat, 12 Juni 2026 – 08:21 WIB
3 Manfaat Ketumbar, Baik untuk Kesehatan Jantung Anda - JPNN.COM
Ketumbar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - KETUMBAR merupakan salah satu rempah yang ada di dapur.

Ketumbar biasanya digunakan sebagai salah satu bahan hidangan gurih.

Namun jarang yang mengetahui, rempah yang satu ini memiliki banyak manfaat termasuk untuk jantung.

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Menggunakan ketumbar, sebagai bumbu dalam masakan, Anda mendapatkan manfaat untuk kesehatan jantung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kadar kolesterol jahat

Manfaat ketumbar yang pertama ialah menurunkan kadar kolesterol jahat.

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Kolesterol tinggi bisa menjadi salah satunya penyebab serangan jantung.

Kolesterol jahat berlebih, dapat menumpuk pada pembuluh darah arteri sehingga terjadi penyumbatan.

Ada beberapa manfaat ketumbar yang ternyata bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan salah satunya mengontrol gula darah.

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TAGS   ketumbar  manfaat ketumbar  gula darah  kolesterol baik 
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