Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kopi Hitam untuk Menurunkan Berat Badan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 02:00 WIB
3 Manfaat Kopi Hitam untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa jenis minuman populer kesukaan banyak orang, salah satunya kopi hitam.

Kopi hitam, minuman populer yang dikenal karena aromanya yang khas.

Kopi hitam memiliki beberapa manfaat, termasuk meningkatkan kewaspadaan dan kinerja kognitif.

Baca Juga:

Namun, pernahkah Anda mencoba minum kopi hitam untuk menurunkan berat badan?

Kafein, komponen utama dalam kopi, bisa meningkatkan metabolisme Anda, sehingga menghasilkan lebih banyak pembakaran kalori.

Kopi hitam juga bisa berfungsi sebagai penekan nafsu makan alami, membuat Anda kenyang lebih lama dan menurunkan asupan kalori secara keseluruhan.

Baca Juga:

Namun, berhati-hatilah saat minum kopi hitam untuk menurunkan berat badan.

Konsumsi minuman ini secara berlebihan bisa menimbulkan efek samping.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kopi hitam yang baik untuk kesehatan dan juga bisa membantu untu menurunkan berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kopi hitam  Berat Badan  nafsu makan  metabolisme 
BERITA KOPI HITAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp