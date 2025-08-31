Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Kesehatan Jantung

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:51 WIB
Ilustrasi jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KEBANYAKAN orang membuang kulit jeruk setelah mengonsumsi dagingnya.

Namun sebenarnya kulit jeruk memiliki manfaat berguna. Termasuk di antaranya menambah cita rasa pada makanan.

Itulah sebabnya kita sering mendapati pasa chef terkenal menambahkan parutan kulit jeruk di atas menu andalannya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan jantung

Manfaat kulit jeruk yang pertama ialah bantu jaga kesehatan jantung.

Kulit jeruk mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat baik bagi tubuh.

Baca Juga:

Dalam jurnal Advances in Nutrition, pola makan tinggi serat dan vitamin C bermanfaat bagi kesehatan jantung.

Tidak hanya itu, serat dalam kulit jeruk juga mampu menurunkan kolesterol, sedangkan vitamin C melindungi jantung dan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas.

Ada beberapa manfaat kulit jeruk yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja baik untuk kesehatan jantung.

