3 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Kesehatan Jantung

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KEBANYAKAN orang membuang kulit jeruk setelah mengonsumsi dagingnya.

Namun sebenarnya kulit jeruk memiliki manfaat berguna. Termasuk di antaranya menambah cita rasa pada makanan.

Itulah sebabnya kita sering mendapati pasa chef terkenal menambahkan parutan kulit jeruk di atas menu andalannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan jantung

Manfaat kulit jeruk yang pertama ialah bantu jaga kesehatan jantung.

Kulit jeruk mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat baik bagi tubuh.

Dalam jurnal Advances in Nutrition, pola makan tinggi serat dan vitamin C bermanfaat bagi kesehatan jantung.

Tidak hanya itu, serat dalam kulit jeruk juga mampu menurunkan kolesterol, sedangkan vitamin C melindungi jantung dan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas.