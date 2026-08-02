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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kulit Kentang, Baik untuk Kesehatan Jantung

Minggu, 02 Agustus 2026 – 07:45 WIB
3 Manfaat Kulit Kentang, Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Ilustrasi kentang. Foto: Daily Mirror

jpnn.com, JAKARTA - KENTANG merupakan salah satu makanan yang kaya akan kandungan protein.

Namun siapa sangka, kulit kentang juga mempunyai khasiat yang baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Baik untuk kesehatan jantung

Kulit kentang memiliki manfaat penangkal radikal bebas atau antioksidan yang kuat karena adanya senyawa fenolik dominan, asam klorogenat, dan asam galat.

Senyawa ini membantu menjaga kesehatan jantung yang baik dengan mengurangi kerusakan jantung akibat radikal bebas.

Kulit kentang juga mengandung sejumlah besar potasium, yang merupakan elemen yang baik dalam mengatur tekanan darah dalam tubuh.

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2. Punya sifat antibakteri dan antijamur

Kulit kentang memiliki senyawa antimikroba yang kuat terhadap berbagai infeksi bakteri dan jamur.

Hal ini disebabkan adanya senyawa organik terpen dan flavonoid pada kulitnya.

Ada beberapa manfaat kulit kentang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan jantung.

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TAGS   kulit kentang  manfaat kulit kentang  antijamur  Kesehatan jantung 
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