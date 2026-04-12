3 Manfaat Kunyit, Bantu Kendalikan Gejala Depresi

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang mengandung manfaat luar biasa.

Hampir tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh kunyit.

Setidaknya itulah yang diajarkan oleh ibu-ibu India di seluruh dunia kepada anak-anak mereka.

Faktanya, kebanyakan dari kita terpaksa minum ramuan berwarna kuning pucat yang dikenal sebagai haldi-doodh setiap kali kita pulang ke rumah dengan lutut tergores atau pilek parah.

Meskipun ada protes keras terhadap rasanya yang sangat buruk.

Kunyit atau haldi bisa ditemukan di semua dapur India, dipadukan dengan rempah-rempah tradisional lainnya.

Digunakan untuk membumbui segala macam olahan, kunyit, akar dari keluarga jahe juga digunakan dalam perawatan kecantikan dan digunakan untuk mencerahkan kulit kusam.

Namun, tahukah Anda bahwa kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan dikatakan bisa membantu meredakan nyeri artritis dan kekakuan sendi?

Faktanya, sebuah studi tahun 2017 yang mengulas efek kurkumin pada kesehatan manusia (pigmen kuning cerah yang memberi warna pada kunyit) menyatakan bahwa kunyit memiliki efek yang sama dengan ibuprofen dalam hal meredakan nyeri dan gejala radang sendi lainnya.