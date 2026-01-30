Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Bisa Digunakan Sebagai Antiseptik

Jumat, 30 Januari 2026 – 05:20 WIB
3 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Bisa Digunakan Sebagai Antiseptik - JPNN.COM
Kunyit. Foto: Ricardo/jpnncom

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal akan kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Daun sirih jika dicampur dengan kunyit, maka khasiatnya makin baik.

Pasalnya, kandungan daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K, yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap atau pun keputihan pada area kewanitaan.

Baca Juga:

Sedangkan, kandungan kunyit terdapat kurkumin; sesmetoksikumin; bisdesmetoksikurkumin; resim; pati; karbohidrat; protein; selulosa dan lemak.

Kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C; antioksidan; zat pahit; zat besi; fosfor; kalsium; hingga minyak atsiri.

Untuk membuat air rebusan daun sirih campur kunyit sangat mudah.

Baca Juga:

Sediakan 7 lembar daun sirih, 5 ruas rimpang kunyit, 2 sdt jintan hitam, 2 sdt madu, dan 1 liter air.

Cuci daun sirih sampai bersih lalu iris kecil-kecil, kemudian tumbuk kunyit yang sudah dikupas dan dicuci bersih.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur daun sirih untuk kesehatan dan salah satunya mengontrol gula darah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kunyit  daun sirih  antiseptik  Peradangan 
BERITA KUNYIT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp