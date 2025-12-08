Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kurma, Ibu Hamil Wajib Mengonsumsinya

Senin, 08 Desember 2025 – 09:23 WIB
3 Manfaat Kurma, Ibu Hamil Wajib Mengonsumsinya - JPNN.COM
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi kurma? Kurma merupakan salah satu buah kering dengan segudang manfaat luar biasa.

Mengonsumsi kurma bisa membantu mengurangi rasa lapar yang Anda rasakan.

Anda bisa menikmati kurma dalam bentuk minuman, makanan, dan camilan, serta dalam bentuk kudapan manis.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Mengelola Gula Darah

Manfaat kurma yang pertama ialah membantu mengelola gula darah.

Mengonsumsi kurma tidak terlalu memengaruhi kadar glukosa (gula) darah karena kurma memiliki indeks glikemik yang rendah.

Baca Juga:

Indeks glikemik mengukur seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah.

Makanan dengan indeks glikemik rendah, seperti kurma, meningkatkan kadar gula darah secara perlahan.

Ada beberapa manfaat kurma yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja membantu mengelola gula darah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kurma  manfaat kurma  gula darah  pencernaan 
BERITA KURMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp