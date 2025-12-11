Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Kurma yang Tidak Terduga, Kaya Akan Antioksidan

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:18 WIB
3 Manfaat Kurma yang Tidak Terduga, Kaya Akan Antioksidan - JPNN.COM
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering yang disukai banyak orang.

Mengonsumsi kurma diketahui bisa membantu mengatasi rasa lapar.

Makan kurma setiap hari bisa memberikan kebaikan bagi tubuh, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Manis Alami

Kandungan gula dalam kurma terjadi secara alami. Para ahli menyarankan kamu membatasi asupan gula tambahan.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa gula tambahan meningkatkan risiko penyakit jantung dan obesitas.

Baca Juga:

American Heart Association (AHA) merekomendasikan agar wanita mengonsumsi tidak lebih dari 6 sendok teh gula tambahan setiap hari, yang setara dengan 25 gram atau 100 kalori.

2. Kaya Antioksidan

Kurma kaya akan antioksidan yang membantu mengurangi stres oksidatif dan memiliki sifat antijamur.

Ada beberapa manfaat kurma yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kurma  manfaat kurma  Antioksidan  penurunan kognitif 
BERITA KURMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp