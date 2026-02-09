3 Manfaat Lada Hitam yang Ampuh Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - LADA hitam merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satu manfaat lada hitam ialah bisa membantu menurunkan berat badan.

Untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengombinasikan makanan bergizi dengan olahraga yang tepat.

Meskipun Anda mungkin telah merencanakan diet, tahukah kamu bahwa menambahkan berbagai rempah ke dalam makanan Anda sebenarnya bisa membantu mempercepat penurunan berat badan?

Lada hitam bisa membantu Anda menurunkan berat badan. Rempah dengan aromanya yang kuat dan rasa yang khas, mengandung komponen ampuh yang dikenal sebagai piperin, yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan secara efektif.

Jadi, meskipun sedikit lada hitam mungkin tidak serta-merta menghilangkan berat badan, bahan bioaktifnya memberikan kemungkinan untuk membantu tujuan penurunan berat badan.

Lada hitam umumnya digunakan dalam bumbu dapur, pengobatan tradisional, dan bahkan sebagai pengawet alami.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.