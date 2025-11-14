Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Madu, Ampuh Kontrol Gula Darah

Jumat, 14 November 2025 – 07:37 WIB
3 Manfaat Madu, Ampuh Kontrol Gula Darah - JPNN.COM
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu pemanis alami pengganti gula yang baik untuk tubuh.

Madu juga telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Madu mentah berasal langsung dari sarangnya, yang memberikan banyak manfaat karena kaya akan nutrisi.

Baca Juga:

Berikut ini beberapa manfaat madu untuk tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung Antioksidan

Khasiat antioksidan madu membantu mengurangi stres oksidatif.

Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas yang merusak sel dan kemampuan tubuh untuk melawan efek buruknya.

Baca Juga:

2. Membantu Mengontrol Gula Darah

Madu memiliki indeks glikemik (IG) yang lebih rendah daripada gula. Madu tidak memicu lonjakan kadar glukosa (gula) dan insulin dalam darah.

Insulin adalah hormon yang membantu memindahkan glukosa dalam sel-sel tubuh.

Ada beberapa manfaat madu yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk kesehatan jantung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Madu  Manfaat Madu  Antioksidan  gula darah 
BERITA MADU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp