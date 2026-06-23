3 Manfaat Madu, Baik untuk Menjaga Tekanan Darah

Selasa, 23 Juni 2026 – 08:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang terkenal akan manfaatnya untuk kesehatan tubuh.

Kandungan utama madu yaitu air dan gula alami yang juga terkandung dalam gula pasir biasa, yakni glukosa dan fruktosa.

Selain itu, madu diperkaya oleh sejumlah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh.

Mulai dari vitamin B, vitamin C, asam amino, sederet enzim, mineral seperti magnesium dan kalium, hingga antioksidan flavonoid.

Saat dicampur dengan air putih hangat atau teh biasa, racikan madu bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kadar Gula Darah

Madu merupakan salah satu sumber karbohidrat kompleks yang tidak mudah dipecah oleh tubuh, sehingga tidak menaikkan gula darah secepat gula pasir biasa.

Namun, keduanya sama-sama mengandung glukosa dan tetap bisa berisiko meningkatkan kadar gula darah.