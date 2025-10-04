Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Makan Nanas untuk Redakan Nyeri Haid

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 02:12 WIB
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - MENSTRUASI merupakan tamu bulanan wanita yang bisa menimbulkan beberapa hal yang cukup merepotkan.

Nyeri haid, juga dikenal sebagai dismenore, mengacu pada ketidaknyamanan dan rasa sakit yang dialami banyak wanita selama siklus menstruasi mereka.

Nyeri ini biasanya terjadi sebelum atau selama menstruasi dan bisa berkisar dari ringan hingga berat.

Rasa sakit ini sering kali disebabkan oleh kontraksi rahim saat melepaskan lapisannya, dan umumnya terasa di perut bagian bawah, punggung, dan paha.

Nyeri haid juga bisa disertai dengan gejala lain seperti kembung, kelelahan, sakit kepala, dan perubahan suasana hati, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di MedicinePlus.

Ketidaknyamanan haid merupakan masalah umum yang dihadapi banyak wanita selama siklus menstruasi mereka setiap bulan.

Meskipun obat-obatan bisa membantu mengatasi kram menstruasi, mengonsumsi nanas merupakan pengobatan rumahan lain yang efektif untuk nyeri haid yang bisa Anda coba.

Buah tropis yang penuh rasa ini mengandung bromelain, enzim yang memiliki sifat antiinflamasi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah nanas yang bisa membantu meredakan nyeri haid dan salah satunya adalah meredakan kembung.

