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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Mentimun, Baik untuk Kesehatan Jantung

Selasa, 21 Juli 2026 – 06:40 WIB
3 Manfaat Mentimun, Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Mentimun. Foto: Eating Richly

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Beberapa penyakit bisa reda hanya dengan rajin mengonsumsi mentimun.

Bahkan, mentimun dapat mengatasi penyakit mematikan seperti kanker dan penyakit autoimun.

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Oleh karena itu, mengonsumsi mentimun akan menjauhkan Anda dari risiko tersebut.

Biasanya, mentimun bisa ditambahkan dengan madu agar rasa dan khasiatnya pun makin bertambah.

Kandungan madu asli pun juga memiliki banyak khasiat yang menguntungkan.

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Untuk itu, mentimun dicampur madu bisa menyembuhkan beberapa penyakit berikut ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat mentimun yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan jantung.

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TAGS   mentimun  Manfaat mentimun  Kesehatan jantung  pencernaan 
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