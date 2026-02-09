Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Minum Cuka Sari Apel Sebelum Tidur yang Bikin Kaget

Senin, 09 Februari 2026 – 04:39 WIB
Ilustrasi cuka sari apel.Foto: iHerb

jpnn.com, JAKARTA - CUKA sari apel merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Cuka apel murni dan organik biasanya lebih bermanfaat karena tidak mengalami penyaringan berlebihan.

Namun begitu, mengonsumsi cuka sari apel secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Kesehatan Usus

Sebuah studi mengamati hubungan pola makan dengan kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh.

Peserta mengikuti dua pola makan selama tiga minggu. Satu pola makan tinggi asam lemak rantai pendek (SCFA) dan satu pola makan rendah SCFA.

Pola makan tinggi SCFA meliputi minuman yang mengandung cuka sari apel.

Minum cuka sari apel setelah makan malam atau sebelum tidur bisa membantu meningkatkan kadar SCFA sepanjang malam untuk mendukung kesehatan usus.

Ada beberapa manfaat minum cuka sari apel sebelum tidur yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya melawan bakteri.

