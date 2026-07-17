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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Minum Kopi, Baik untuk Jantung Anda

Jumat, 17 Juli 2026 – 07:45 WIB
3 Manfaat Minum Kopi, Baik untuk Jantung Anda - JPNN.COM
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kaya akan kandungan kafein.

Kopi memang banyak manfaat. Ada karbohidrat, lipid, senyawa nitrogen, vitamin, mineral, alkaloid, dan senyawa fenolik, di dalam kopi hitam.

Dari hasil penelitian, kopi hitam tanpa gula bisa membuat kesehatan jantung menjadi sangat baik.

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Bahkan kopi hitam bisa menurunkan berat badan. Minum empat cangkir kopi hitam setiap hari bisa mengurangi lemak tubuh sekitar 4 persen, menurut sebuah studi oleh Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Kopi hitam membantu dalam meningkatkan metabolisme dan mempercepat proses pembakaran lemak.

Merujuk publikasi Harvard Health Publishing, porsi kopi hitam dengan ukuran 236.5 ml rata-rata mengandung 100 miligram kafein.

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Kalori yang terkandung dalam kopi hitam juga sangat rendah, sehingga ideal dan tidak membahayakan kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat minum kopi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

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TAGS   kopi  Minum Kopi  mengurangi risiko penyakit kardiovaskular  Antioksidan 
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