3 Manfaat Minyak Zaitun, Baik untuk Kesehatan Jantung

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 07:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun biasanya digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Anda bisa mengonsumsi minyak zaitun atau dioles ke kulit yang gatal.

Jika kamu mulai dari sekarang mengganti asupan lemak jenuh dengan pasokan lemak sehat seperti dalam minyak zaitun, Anda bisa memperoleh sejumlah manfaat.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memelihara kesehatan jantung

Manfaat minyak zaitun yang pertama ialah baik untuk kesehatan jantung.

Minyak buah zaitun menjadi bagian pokok yang tak bisa dilepaskan dari diet Mediteranian yang terbukti sehat bagi jantung.

Pasien penyakit jantung yang menjalani diet Mediterania juga dikaitkan dengan risiko kematian yang rendah akibat penyakitnya.

2. Menekan risiko Alzheimer

Di negara-negara wilayah Mediterania yang tingkat konsumsi minyak zaitunnya sangat tinggi, seperti Yunani, total kasus penyakit Alzheimer ditemukan lebih rendah daripada di tempat lain di dunia.