Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Minyak Zaitun, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Jantung

Selasa, 04 November 2025 – 07:39 WIB
3 Manfaat Minyak Zaitun, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Jantung - JPNN.COM
Minyak Zaitun. Foto: foodhallonline

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak ini terkenal karena kandungan nutrisi yang kaya dan manfaat yang luas, baik untuk kesehatan dan kecantikan.

Cara menggunakan minyak zaitun bisa dikonsumsi atau dioles pada kulit.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi risiko penyakit jantung

Manfaat minyak zaitun yang pertama ialah mengurangi risiko penyakit jantung.

Sebuah penelitian dalam Journal Of The American College Of Cardiology mendukung konsumsi minyak zaitun setiap hari untuk melindungi jantung.

Baca Juga:

Perlu diketahui, minyak zaitun seharusnya menggantikan lemak jenuh dalam makanan, bukan malah menambah asupan kalori.

2. Mendorong penurunan berat badan

Lemak baik juga bisa membantu kamu mencapai tujuan penurunan berat badan.

Ada beberapa manfaat minyak zaitun yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk menurunkan berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Minyak Zaitun  manfaat minyak zaitun  Berat Badan  pencernaan 
BERITA MINYAK ZAITUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp