3 Manfaat Nanas, Wanita Pasti Suka

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengonsumsi nanas begitu saja atau diolah dalam berbagai jenis hidangan.

Nanas kaya akan serat dan air serta kandungan nutrisi yang menyehatkan lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan kulit

Manfaat nanas yang pertama ialah membantu menjaga kesehatan kulit.

Vitamin C memang merupakan nutrisi yang bisa meningkatkan kesehatan kulit.

Oleh sebab itu, tak heran jika mengonsumsi buah nanas yang kaya akan vitamin C bisa memberikan manfaat dalam menjaga kesehatan kulit.

Vitamin ini berperan sebagai antioksidan yang bisa melindungi kulit dari kerusakan.