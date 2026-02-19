Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Nanas, Wanita Pasti Suka

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:23 WIB
3 Manfaat Nanas, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengonsumsi nanas begitu saja atau diolah dalam berbagai jenis hidangan.

Nanas kaya akan serat dan air serta kandungan nutrisi yang menyehatkan lainnya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan kulit

Manfaat nanas yang pertama ialah membantu menjaga kesehatan kulit.

Vitamin C memang merupakan nutrisi yang bisa meningkatkan kesehatan kulit.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, tak heran jika mengonsumsi buah nanas yang kaya akan vitamin C bisa memberikan manfaat dalam menjaga kesehatan kulit.

Vitamin ini berperan sebagai antioksidan yang bisa melindungi kulit dari kerusakan.

Ada beberapa manfaat nanas yang baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah menjaga kehamilan tetap sehat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   nanas  Manfaat Nanas  kehamilan  kesehatan tulang 
BERITA NANAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp