Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran

Kamis, 12 Maret 2026 – 05:49 WIB
3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran - JPNN.COM
Pekerja kantoran. Foto/Ilustrasi: Ricardo/Jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PUASA sering dikaitkan dengan tubuh lemas dan hilangnya konsentrasi.

Namun ternyata, riset membuktikan bahwa dengan berpuasa, akan membuat produktivitas kerja meningkat.

Jadi, tak hanya memberi manfaat kesehatan, puasa juga tanpa disadari bisa membuat kita yang berpuasa lebih fokus.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tak ada waktu ngemil

Jika hari biasa pekerja kantoran memikirkan akan makan atau ngemil apa sambil bekerja, maka disaat berpuasa tak akan memikirkan hal itu, sehingga bisa membuat kita lebih fokus pada tugas pekerjaan.

2. Tingkat stres menurun

ketika kita sedang berpuasa, tubuh akan memproduksi hormon neurotropik lebih banyak.

Baca Juga:

Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah sel-sel otak akan lebih banyak diproduksi sehingga kinerja otak semakin baik.

Selain itu, saat puasa juga terjadi penurunan kadar hormon kortisol yang membuat stres berkurang. Bekerja jadi lebih mudah fokus.

Ada beberapa manfaat melakukan ibadah puasa untuk pekerja kantoran dan salah satunya ialah tingkat stres menurun lebih cepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puasa  pekerja kantoran  Stres  ngemil 
BERITA PUASA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp