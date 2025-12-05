Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Rutin Mengonsumsi Oatmeal untuk Penderita Penyakit Jantung

Selasa, 13 Januari 2026 – 02:47 WIB
3 Manfaat Rutin Mengonsumsi Oatmeal untuk Penderita Penyakit Jantung - JPNN.COM
Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - OATMEAL merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu manfaat rutin mengonsumsi oatmeal bisa dirasakan oleh mereka yang menderita penyakit jantung.

Sebagai penderita penyakit jantung, sangat penting bagi Anda untuk mengonsumsi makanan yang sehat.

Baca Juga:

Setiap makanan yang masuk ke tubuh Anda akan membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular kamu dan salah satu makanan tersebut adalah oat.

Kita semua pernah mendengar tentang oat sebagai pilihan sarapan yang baik untuk menurunkan berat badan.

Namun, oat juga bekerja seperti sulap dalam menjaga kesehatan jantung kita.

Baca Juga:

Oat merupakan makanan kaya nutrisi yang dikaitkan dengan kadar kolesterol darah yang lebih rendah jika dikonsumsi secara teratur.

Berikut ini alasan mengapa oat baik untuk jantung, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi oatmeal yang ternyata baik untuk penderita penyakit jantung dan salah satunya membantu menurunkan kolesterol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   oatmeal  penyakit jantung  kolesterol  Nutrisi 
BERITA OATMEAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp