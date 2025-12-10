Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Sari Kurma, Ampuh Menaikkan Trombosit dengan Cepat

Rabu, 10 Desember 2025 – 09:25 WIB
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mencoba sari kurma? Sari kurma berasal dari buah kurma yang dihaluskan.

Sari kurma biasanya kental, berwarna hitam, terasa manis, dan membawa manfaat yang sangat luar biasa.

Kandungan karbohidrat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi dalam sari kurma diketahui sangat penting dalam menjaga fungsi kekebalan tubuh dan mencegah berbagai penyakit.

Selain gula, sari kurma kaya akan mineral dan antioksidan. Berbagai kandungan nutrisi penting di dalamnya menjadikan sari kurma sangat baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan.

Berikut berbagai manfaat sari kurma bagi kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan dan menjaga kadar gula darah

Makanan manis biasanya menjadi pantangan bagi penderita diabetes.

Namun, sari kurma justru diketahui bisa merangsang produksi hormon insulin oleh pankreas sehingga bisa menurunkan kadar gula dalam darah.

Manfaat sari kurma ini diduga berasal dari aktivitas antioksidan yang dikandungnya.

Ada beberapa manfaat sari kurma yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya menaikkan trombosit dengan cepat.

