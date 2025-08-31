Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Semangka, Baik untuk Pencernaan Anda

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:08 WIB
3 Manfaat Semangka, Baik untuk Pencernaan Anda - JPNN.COM
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Selain itu, semangka juga kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Dengan segala manfaatnya yang beragam, semangka bisa menjadi pilihan camilan sehat

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Pencernaan

Manfaat semangka yang pertama ialah bisa mendukung pencernaan.

Serat dalam semangka membantu menjaga kesehatan usus. Buah ini mengandung cairan dan prebiotik yang merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri "baik" di usus besar.

Baca Juga:

Prebiotik dikaitkan dengan fungsi kekebalan tubuh, antiperadangan, dan suasana hati yang positif.

Prebiotik juga meningkatkan penyerapan mineral, memperbaiki kadar gula darah dan insulin, serta bisa melindungi dari kanker usus besar.

Ada beberapa manfaat semangka yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mendukung pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

