Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Serai, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Senin, 10 November 2025 – 08:51 WIB
3 Manfaat Serai, Baik untuk Kesehatan Pencernaan - JPNN.COM
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Karena aromanya yang nikmat, serai sering kali digunakan untuk minuman pendamping seperti teh.

Di dalam kandungan batang serai tersimpan berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin yang sangat membantu menjaga kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Selain itu, khasiat batang serai pun juga berguna bagi wanita yang biasanya sering mengalami PMS.

Biasanya, batang serai dicampur madu dan teh agar rasanya makin segar.

Selain itu, penambahan madu juga memiliki khasiat yang bisa meningkatkan imun di dalam tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan radikal bebas

Manfaat serai yang pertama ialah bisa membantu melawan radikal bebas.

Ada beberapa manfaat serai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja melawan radikal bebas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   serai  manfaat serai  kesehatan pencernaan  radikal bebas 
BERITA SERAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp