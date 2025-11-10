3 Manfaat Serai, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Senin, 10 November 2025 – 08:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Karena aromanya yang nikmat, serai sering kali digunakan untuk minuman pendamping seperti teh.

Di dalam kandungan batang serai tersimpan berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin yang sangat membantu menjaga kesehatan tubuh.

Selain itu, khasiat batang serai pun juga berguna bagi wanita yang biasanya sering mengalami PMS.

Biasanya, batang serai dicampur madu dan teh agar rasanya makin segar.

Selain itu, penambahan madu juga memiliki khasiat yang bisa meningkatkan imun di dalam tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan radikal bebas

Manfaat serai yang pertama ialah bisa membantu melawan radikal bebas.