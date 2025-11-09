Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang

Minggu, 09 November 2025 – 08:01 WIB
3 Manfaat Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang - JPNN.COM
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI serai secara berlebihan tidak baik untuk kesehatan.

Pasalnya, terlalu sering menggunakan serai bisa menimbulkan efek samping, seperti mulut kering hingga pusing.

Selain itu, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berapa banyak dosis serai yang bisa digunakan untuk asam lambung.

Baca Juga:

Meski begitu, khasiat tanaman serai ini mengandung segudang senyawa yang baik bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antiinflamasi

Manfaat serai yang pertama ialah sebagai antiinflamasi.

Baca Juga:

Tanaman serai biasanya mengandung senyawa sitral dan geraniol.

Kedua senyawa ini dikenal sebagai zat yang bersifat antiperadangan dan bisa membantu mencegah pelepasan peradangan pada tubuh.

Ada beberapa manfaat serai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah sebagai antioksidan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   serai  manfaat serai  Antioksidan  antikanker 
BERITA SERAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp