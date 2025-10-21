3 Manfaat Serai Campur Jeruk Nipis, Ampuh Obati Infeksi Mulut dan Gigi

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Salah satunya ialah serai dan jeruk nipis. Kedua herbal ini bisa Anda konsumsi saat tubuh mulai terasa tidak fit.

Jeruk nipis dan serai mengandung banyak sekali khasiat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan radikal bebas

Berdasarkan informasi dari penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry, serai mengandung antioksidan.

Antioksidan merupakan zat yang mampu melawan radikal bebas di dalam tubuh.

2. Mengurangi gejala PMS

Premenstrual syndrome atau PMS kerap menjadi kecemasan tersendiri bagi wanita.

Pasalnya, kondisi ini sering kali menimbulkan berbagai gejala seperti sakit perut, kram, hingga kembung.