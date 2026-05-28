3 Manfaat Serai, Wanita Pasti Suka

Kamis, 28 Mei 2026 – 07:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SERAI sering digunakan sebagai salah satu herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, serai alias sereh itu terbukti bisa menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus tertentu.

Serai mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin.

Untuk membuat air rebusan serai sangat mudah. Cukup sediakan 7 batang serai lalu digeprek, parut atau blender 250 mg jahe, dan madu.

Campurkan semua bahan dalam panci dan rebus dengan 2 liter air sampai mendidih.

Angkat dan biarkan dingin. Ambil satu gelas air rebusan dan campur dengan madu secukupnya.

Baca Juga: 4 Manfaat Teh Serai yang Luar Biasa

Ramuan siap dikonsumsi sehari satu kali selama 7 hari. Setelah itu minum secara optional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.