3 Manfaat Sirsak, Ampuh Atasi Mual

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang memiliki rasa asam, tetapi kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Namun di balik rasa asam, buah sirsak memiliki manfaat yang menakjubkan untuk kesehatan.

Sirsak telah dipercaya puluhan tahun untuk mengobati berbagai penyakit dan mencegah terjadinya penyakit berbahaya yang bisa menyerang tubuh manusia.

Cara mengolah buah sirsak terbilang mudah dan sederhana.

Dengan cara dijadikan jus dan dinikmati selagi segar. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi rasa mual

Manfaat sirsak yang pertama ialah membantu mengatasi rasa mual.

Mual atau morning sickness adalah kondisi yang umum terjadi pada ibu hamil di trimester pertama.

Penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon, penciuman yang sensitif, hingga kurang nutrisi.