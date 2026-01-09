Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Sirsak yang Luar Biasa, Bantu Kontrol Gula Darah

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:03 WIB
Sirsak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi sirsak begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Selain rasanya yang lezat, sirsak juga dikenal karena manfaat kesehatannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Gula Darah

Manfaat sirsak yang pertama ialah membantu mengendalikan gula darah.

Sirsak bisa membantu mengelola gula darah, tetapi penelitiannya terbatas.

Satu penelitian yang dilakukan secara in vitro (di laboratorium) menemukan bahwa ekstrak sirsak menghambat enzim yang membantu memecah karbohidrat menjadi glukosa (gula).

Tindakan itu memperlambat seberapa cepat tubuh menyerap glukosa, yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah tinggi.

Ada beberapa manfaat sirsak yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah mengurangi peradangan.

