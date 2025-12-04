Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Susu Almond, Ampuh Menurunkan Kolesterol

Kamis, 04 Desember 2025 – 09:08 WIB
3 Manfaat Susu Almond, Ampuh Menurunkan Kolesterol
Susu almond. Foto: godairyfree.org

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang wajib dikonsumsi semua orang.

Salah satu jenis susu yang cukup populer saat ini ialah susu almond.

Susu almond menawarkan kandungan rendah kalori, bebas laktosa, dan kaya akan vitamin E.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Mengelola Berat Badan

Salah satu manfaat susu almond ialah membantu mengelola berat badan.

Kacang almond dan susu almond bisa membantu mengelola berat badan.

Kacang ini mengandung asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) dalam jumlah tinggi.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa lemak ini dapat mendukung penurunan berat badan.

Ada beberapa manfaat susu almond yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

