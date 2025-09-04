Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Susu Kedelai, Ampuh Turunkan Kolesterol

Kamis, 04 September 2025 – 07:58 WIB
3 Manfaat Susu Kedelai, Ampuh Turunkan Kolesterol - JPNN.COM
Susu kedelai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu jenis susu yang cukup populer saat ini ialah susu kedelai.

Susu kedelai bisa menjadi sumber yang baik untuk serat, magnesium, fosfor, potassium, dan protein.

Baca Juga:

Kandungan gizi yang melimpah dari susu kedelai bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Meski terlihat sepele, ternyata susu kedelai memiliki kandungan yang baik untuk tubuh karena berasal dari tanaman dan secara alami bebas kolesterol, rendah lemak jenuh, dan juga tidak mengandung laktosa.

Penelitian menyebutkan wanita yang meminum susu kedelai setiap hari memiliki risiko osteoporosis 56 persen lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak meminumnya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan pencernaan

Manfaat susu kedelai yang pertama ialah bisa membantu melancarkan pencernaan.

Ada beberapa manfaat susu kedelai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah melancarkan pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   susu kedelai  manfaat susu kedelai  pencernaan  kolesterol 
BERITA SUSU KEDELAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp