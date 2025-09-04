3 Manfaat Susu Kedelai, Ampuh Turunkan Kolesterol

Kamis, 04 September 2025 – 07:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu jenis susu yang cukup populer saat ini ialah susu kedelai.

Susu kedelai bisa menjadi sumber yang baik untuk serat, magnesium, fosfor, potassium, dan protein.

Kandungan gizi yang melimpah dari susu kedelai bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Meski terlihat sepele, ternyata susu kedelai memiliki kandungan yang baik untuk tubuh karena berasal dari tanaman dan secara alami bebas kolesterol, rendah lemak jenuh, dan juga tidak mengandung laktosa.

Penelitian menyebutkan wanita yang meminum susu kedelai setiap hari memiliki risiko osteoporosis 56 persen lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak meminumnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan pencernaan

Manfaat susu kedelai yang pertama ialah bisa membantu melancarkan pencernaan.