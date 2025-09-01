3 Manfaat Teh Hitam yang Tidak Terduga

Senin, 01 September 2025 – 07:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.

Teh hitam diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun ingat, moderasi adalah kuncinya. Jangan berlebihan mengonsumsi teh hitam.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan mulut

Teh hitam ada kandungan polifenol yang berperan menghancurkan bakteri merugikan di dalam mulut.

Bakteri itu adalah penyebab gigi berlubang, plak, serta infeksi mulut lainnya.

2. Tingkatkan sistem kekebalan tubuh

Teh hitam memiliki kandungan antigen yang disebut alkylamines.

Manfaatnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, teh hitam juga mengandung senyawa bernama tannin, yang berguna untuk mencegah penyakit ringan yang disebabkan virus.