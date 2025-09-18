3 Manfaat Teh Madu, Gula Darah Bakalan Tetap Normal

Kamis, 18 September 2025 – 08:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Perlu diketahui, madu memiliki kandungan utama air dan gula alami yang juga terkandung dalam gula pasir biasa, yaitu glukosa dan fruktosa.

Akan tetapi, madu diperkaya oleh sejumlah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin B, vitamin C, asam amino, sederet enzim, mineral seperti magnesium dan kalium, hingga antioksidan flavonoid.

Minuman herbal ini bisa dibuat sendiri di rumah. Ada pun caranya dengan menyeduh satu sampai dua sendok madu dengan secangkir air hangat atau ditambah dengan teh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga tekanan darah

Salah satu manfaat teh madu atau racikan madu, yakni membantu menjaga tekanan darah.

Perlu diketahui, bahwa tekanan darah tinggi bisa berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

Oleh sebab itu, salah satu siasat yang bisa dilakukan yakni mengganti gula pada teh dengan madu.