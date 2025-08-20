Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Teh Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang

Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:33 WIB
3 Manfaat Teh Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang - JPNN.COM
Ilustrasi teh serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Untuk menambah khasiatnya, Anda bisa mencampur teh dengan rempah seperti jahe dan serai.

Karena aromanya yang nikmat, serai sering kali digunakan sebagai aromaterapi atau essential oil.

Baca Juga:

Bahkan, daun serai juga terkenal untuk dijadikan teh herbal. Untuk mendapatkan manfaat daun serai, Anda bisa minum teh secara rutin atau menambahkan sereh ke dalam masakan kamu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghancurkan Lemak Perut

Manfaat teh serai yang pertama ialah bisa membantu menghancurkan lemak perut.

Baca Juga:

Bagi orang yang sedang diet, serai bisa dijadikan solusi. Pasalnya, daun serai bisa menghancurkan lemak di perut sehingga tubuh terlihat lebih indah.

Cara mengolah: Potong 3 batang serai menjadi 4 bagian sebelum di tumbuk, lalu campurkan dengan satu kantong teh pilihan, 2 butir jeruk nipis yang sudah diiris tipis, dan 5 gelas air. Rebus sampai mendidih dan meresap (untuk 2 gelas teh).

Ada beberapa manfaat teh serai yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya menghancurkan lemak perut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   manfaat teh serai  teh serai  Kanker  lemak perut 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp